Elecciones 2019: Fabiola Yáñez, novia de Alberto Fernández, acusó al gobierno de Mauricio Macri de "no tener empatía con nadie"

Fabiola Yáñez, novia de Alberto Fernández y posible primera dama si el candidato del Frente de Todos gana la elección, le apuntó al gobierno de Mauricio Macri por la falta de sensibilidad social ante el creciente ajuste y aumento de la pobreza. "Es gente que no está preparada para gobernar porque no tiene empatía con nadie", aseguró.

Una de sus mayores preocupaciones son los chicos y señaló que en los últimos años "lo que más me duele es ver la cantidad de personas que han perdido su empleo, los emprendedores que tuvieron que cerrar el proyecto que quizás fue la razón de su vida y ven todo tirado por la borda". Nació en Río Negro, se autodefine "peronista" y se muestra sensible ante la crítica situación que vive el país. "Detrás de los títulos de las malas noticias, hay personas de carne y hueso", afirmó.

En una entrevista que le dio a Página|12, Yáñez habló de su futuro si es que Fernández es elegido Presidente. "Yo no me veo en un cargo, no me veo detrás de un escritorio. Soy una persona de acción", dijo y comentó que en las recorridas que realiza por comedores infantiles y escuelas ve problemas que busca solucionar. Sus recorridas quedan evidenciadas a través de las publicaciones en sus redes sociales.

"A veces llamo a alguien que conozco que puede solucionar el tema y me ayude a conseguir garrafas. Y así con cada problema. Desde que publiqué que estoy haciendo estas actividades, el efecto contagio funcionó y se está sumando un montón de gente", aseguró.

Por último, y ya comprometida con la campaña electoral de su pareja, llamó a la sociedad a no desentenderse de los problemas que padecen los más necesitados. "En la Argentina que viene se tiene que involucrar todo el mundo para que salgamos adelante y sanemos como sociedad . Yo sé que la economía no está bien y va a ser difícil levantarse. Pero para ser solidario no hace falta tiempo. Se puede ser solidario ya, sólo hace falta compromiso y ese compromiso está en cada uno", cerró.