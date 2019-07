La cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, aclaró –para sorpresa de mucho- que no posee ningún problema personal con la ex presidenta Cristina Kirchner, sino que su pleea siempre fue “contra el kirchnerismo”.

En una entrevista con Infobae, la diputada oficialista expresó: “Yo no tengo ningún problema con Cristina Kirchner. Yo luche contra el kirchnerismo, contra el autoritarismo.

Ante la consulta de que si tiene algún problema personal, la legisladora aseveró: “No, al contrario, y menos con ella. Yo nunca tuve ningún problema personal con ella. Y está en el libro. Yo estoy lista, la misión se cumplió, somos republicamos, hay que dejar a las nuevas generaciones”.

“Hasta la propia Cámpora me respeta, porque sabe que nunca cambié. Los que cambiaron fueron otros, y me da mucha pena por sus hijos. Yo combatí a Néstor (Kirchner). Néstor era el jugador de ajedrez más perverso que tuvo la Argentina, y ahí me tocó estar sola. No dormí por 10 años”, disparó.