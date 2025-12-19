Energía y estrategia: la ampliación del Parque Arauco fortalece el perfil energético de La Rioja

La ampliación del Parque Arauco, en la provincia de La Rioja, avanza con un fuerte respaldo tecnológico que permite supervisar en tiempo real cada etapa de una obra estratégica para el desarrollo energético regional. Con esta expansión, el complejo va rumbo a convertirse en el parque híbrido más grande de Sudamérica, integrando generación solar y eólica sobre un predio de 100 hectáreas.

En ese marco, la empresa incorporó un sistema integral de monitoreo que combina cámaras time-lapse 4K, drones y plataformas de control remoto. Estas herramientas permiten registrar de manera continua el progreso de los trabajos, incluso en condiciones climáticas adversas, y acompañar el ritmo de una obra que se ejecuta con equipos en turnos rotativos durante las 24 horas.

El gerente de Tecnología de Parque Arauco, Pablo Noriega, explicó, en comunicación con medios locales, que las cámaras time-lapse cumplen un rol central en el seguimiento de la ampliación del nuevo parque solar. Desde el movimiento inicial de suelos hasta el montaje final de las estructuras fotovoltaicas, cada instancia queda documentada. Además, destacó que los dispositivos cuentan con autonomía energética y sistemas de captura remota, lo que posibilita el almacenamiento diario de imágenes para tareas de control, elaboración de informes técnicos y producción de material institucional.

Por su parte, el director de Comunicaciones, Guillermo Soria, remarcó que este esquema de registro permanente se inscribe en una estrategia de gestión alineada con estándares internacionales. Según señaló, el uso de tecnología de alta definición garantiza trazabilidad, transparencia y acceso permanente a la información vinculada al avance de la obra. Parte de este material, además, se integra a contenidos educativos desarrollados por Winti, el Centro Ambiental Interactivo de La Rioja.

Las imágenes captadas en calidad 4K permiten verificar hitos constructivos, evaluar el cumplimiento de plazos y fortalecer la planificación operativa. De este modo, el proceso de ampliación del Parque Arauco no solo consolida a La Rioja como un actor clave en energías renovables, sino que también posiciona al proyecto como una referencia regional en innovación aplicada a la gestión de grandes obras energéticas.

La Rioja se consolida como polo energético

La Rioja se consolida como un polo de energía renovable en el norte argentino. El Parque Arauco, un actor clave en esta transformación, anunció la inminente puesta en marcha de su primer parque solar. Esta obra, que aportará 50 megavatios al sistema eléctrico y creará 100 nuevos puestos de trabajo, convertirá a La Rioja en la sede del parque híbrido (solar y eólico) más grande del país.

La logística para su construcción es monumental, ya que los 300 contenedores de energía se importaron de China y tuvieron que ser transportados desde puertos chilenos, y atraviesa la cordillera. La expansión del Parque Arauco es un ejemplo del auge de la industria de energías renovables en la provincia. Actualmente, con 250 megavatios en operación, se posiciona como el segundo parque eólico más grande de Argentina, con 101 aerogeneradores.

Esta eficiencia, junto a una política provincial de fomento, permitió que el sector genere una gran cantidad de empleo local, e involucra servicios, logística y alquileres. La Rioja se destaca por tener más parques de energía renovable que Catamarca, Santiago del Estero y Salta juntos, lo que demuestra su liderazgo en este campo y la consolidación de una nueva industria que beneficia directamente a la economía local.