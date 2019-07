Elecciones 2019: Duhalde denunció que Macri usó a los servicios de inteligencia para armar causas contra los Moyano

El dirigente peronista Eduardo Duhalde denunció que Mauricio Macri usó a los servicios de inteligencia para armar causas contra los Moyano.

El expresidente de la Nación y exgobernador de la Provincia de Buenos contó que siguió de cerca el entramado judicial contra Hugo y Pablo Moyano y que “comprobó” que es “todo armado” por el Gobierno, los servicios de inteligencia y la Justicia Federal.

LEA MÁS Periodista de Clarín sugiere matar a Palazzo como hicieron con Hoffa

Duhalde reivindicó su pertenencia sindical y acusó al Gobierno de querer “terminar con los gremios para poder pagarles menos a los trabajadores”. Para eso, dijo, recurre a la pelea, como “gallitos de riña”. Fue en diálogo con “Todo no se puede”, en el aire de FM CIELO 103.5.

Duhalde narró que él mismo fue convocado para articular un almuerzo entre Macri y Hugo Moyano, y que por entonces el camionero sostenía que la administración de Cambiemos era “la única que cumplía” sus promesas. Claro que la sintonía cambió cuando el Gobierno quiso repetir la cita, pero con Pablo Moyano como comensal.

“Moyano dijo que no, de ninguna manera: si va mi hijo, lo conozco, por ahí sale diciendo al periodismo cosas inconvenientes, y yo no quiero que haya problemas”, narró Duhalde. También dijo que en la Rosada no se tomaron bien la negativa: “Esto género que el presidente se enojara mucho, y entre septiembre del 18 y marzo de 18 le hicieron cuatro juicios”, afirmó.

La simultaneidad de los hechos despertó sospechas en Duhalde, que, según dijo, se sintió “involucrado” por su rol de “facilitador”. Por eso, narró, se reunió con los jueces. “Fui a hablar con los jueces y resultó que era todo armado. Que este famoso armado de los servicios de inteligencia estaba a pleno acá”, aseguró.

“Fui a hablar con los jueces federales, me di cuenta de cómo había sido armado, y le dije al secretario del presidente que no sigan con eso porque lo iba a denunciar -continuó el Expresidente-, porque no se puede usar los servicios de inteligencia para seguir a nadie, ni a un gremialista ni a la gobernadora de la provincia”, finalizó.