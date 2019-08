Elecciones 2019: así fue recibida Cristina Kirchner cuando fue a votar

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, concurrió a votar en Río Gallegos, Santa Cruz. Fue recibida con algarabía por la gente que la esperó en la escuela.

Cerca de las 13, la ex presidenta se dirigió a la Escuela N°19 Luis Piedrabuena en Río Gallegos, donde emitió su sufragio. A la salida, la ex mandataria no dialogó con los medios de comunicación.

Así llegó la expresidenta Cristina Kirchner a la escuela de Río Gallegos donde vota. Los medios no podrán transmitir el momento, lo hará una productora privada #decision2019 #eleccionesargentina pic.twitter.com/83fE5ZQGEt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 11, 2019

Ahora, Cristina pasará la tarde junto con la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, quien busca la relección en su cargo. Se especula que por la noche, la ex presidenta se comunique en vivo con el búnker del Frente de Todos.

"Vieron que hacia mucho frío", fue lo único que dijo la ex presidenta.