A pocas horas de que el conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, tome una definición sobre el futuro de su espacio, el precandidato presidencial de UC-PJ, Alberto Fernández, aclaró que la fórmula con Cristina Kirchner no se modifica.

Asimismo, el dirigente ratificó su convocatoria al ex intendente de Tigre para formar un frente amplio, pero advirtió que no está contemplado que la maniobra incluya un alejamiento de Cristina Kirchner de la fórmula para que ingrese el, por ahora, precandidato de Alternativa Federal.

"No hay ninguna posibilidad. La fórmula sabíamos que era inmodificable. Sabemos el rol que tiene que cumplir cada uno. Es inmodificable", sentenció el ex jefe de Gabinete en diálogo con radio Continental.

Del mismo modo se expresó respecto de una candidatura de Massa a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya que días atrás se anunció que esa boleta la encabezará Axel Kicillof junto a Verónica Magario.

"Fue lanzado como una propuesta que fue bien recibida por todos. Cuando con Cristina circulamos esa foto, lo hicimos con la idea de ver si todos estaban de acuerdo y hemos recogido una buena recepción. No está confirmada formalmente pero me parece que es una fórmula que está muy bien aceptada por todos y tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la Provincia", aseveró.

En ese sentido, reiteró el pedido de unidad con Massa: "Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa, teniendo en cuenta que hay muchos dirigentes que participan de una idea de frente amplio opositor. Yo en todo este tiempo he hablado con Sergio y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Pero la decisión está en Sergio. Nuestra vocación es pública y notoria, nunca la ocultamos. No es una decisión que esté en nosotros, solo en la potestad de Sergio".

Con respecto al rol que podría ocupar, Fernández afirmó: "Es de enorme valor, puede aportar en cualquier lugar. En un gobierno no todo es ser gobernador u ocupar un cargo electivo. No lo he hablado con él y me sonaría impertinente que si él decidiera acordar con nosotros yo diga por radio qué puede hacer".

Aunque descartó que sería candidato a primer diputado nacional: "Siempre lo he escuchado a Sergio que no quiere volver al parlamento".

Además, se mostró escéptico: "Estoy confundido con Alternativa Federal. Dijeron que iban a PASO e interpreté que eran entre Massa y Urtubey y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa. No sé qué va a hacer Alternativa Federal. Pero en las segundas vueltas, si son opositores, nosotros llegamos a la segunda vuelta, entiendo que esa fuerza no va a acompañarlo a Macri".