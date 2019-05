Elecciones 2019: el Frente Renovador no descarta un acuerdo con Alberto Fernández

La diputada del Frente Renovador Mirta Tundis no descartó que Sergio Massa pueda competir en el espacio de unidad que fomenta Alberto Fernández junto al resto del Partido Justicialista.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, la legisladora aseguró que el Frente Renovador pueda competir en el espacio que impulsa la fórmula Fernández- Fernández: “Todo puede pasar”, especificó y añadió que el Congreso del Frente Renovador de este jueves tiene como fin “es para que todos puedan plantear lo que piensan”.

Sin embargo, Tundis no abrió espacio a dudas sobre la candidatura del ex intendente de Tigre: "Massa es candidato a Presidente o no es nada", disparó.

El Frente Renovador reunirá este jueves a su Congreso en Parque Norte para elaborar un documento de políticas públicas y definir la estrategia electoral de cara a los próximos comicios nacionales.

El encuentro comenzará a las 15:00 en Parque Norte, de Avenida Cantilo y Güiraldes, en el barrio porteño de Belgrano, y tendrá al líder del espacio, Sergio Massa, como principal orador.

El encuentro partidario llega luego de que el Partido Justicialista definiera que la fórmula presidencial sea Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y tras la foto que difundieron los intendentes en la que ambos se mostraron junto a al binomio Axel Kicillof-Verónica Magario.

Esta mañana, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aseguró que no está apoyando a ninguna candidatura en especial, pero que le gustaría “una unificación mayor del peronismo”. “Hay que hacer todos los intentos para que confluyan el espacio de Alberto y Cristina y Alternativa Federal”, sentenció.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el titular de UPCN aseguró que “falta conversar con Alternativa Federal para acercar posiciones. Hay que deponer actitudes personales para beneficiar el conjunto” y que “Sergio Massa suma dentro de la unificación del peronismo”.