El video del camionero que escrachó a Macri en pleno acto oficial: "Te queda poco, gato"

Un camionero escrachó al presidente, Mauricio Macri, durante el acto que el jefe de Estado encabezó en la Ruta 3 por la remoción de tierra al costado de la calzada.

"Allá está hablando, ya te queda poco gato, te queda poco. Dejá de seguir chamuyando, vamos a volver, vamos a volver", le gritó el camionero.

En la transmisión oficial el grito no se escuchó, pero el jefe de Estado hizo referencia al grito: "Son así, los muchachos son así".

"Se caga en todos los argentinos trabajadores como yo que me levanto a las 2 de la mañana, no tiene vergüenza, se viene a burlar de la gente acá. Me da mucho impotencia", afirmó el hombre al borde de la lágrimas.

"La gente se muere de hambre y de frío. A esto nos llevan: a pensar sólo en nosotros y los demás que se mueran", afirmó el hombre.