El urgente pedido de Mirtha Legrand a su productora por su salud

Mirtha Legrand volvió a intentar modificar el funcionamiento de sus programas, en medio de un deterioro de su salud. La diva de los almuerzos, que últimamente sufrió ciertos problemas con sus salud y la reciente muerte de su hermano, solicitó a la producción que se achicara su horario de almuerzo, que actualmente dura tres horas.

"Tienen que arreglar el horario. No hay en la televisión argentina un programa de tres horas conducido por una sola persona sin panelistas. A mí me encanta hacer televisión, pero tres horas se hace demasiado extenso", explicó una primera vez.

Ante el reclamo, el equipo que comanda su propio nieto optó por agregar un segmento musical para ocupar tiempo pero la diva insistió nuevamente.

LEA MÁS Lozano cruzó a Mirtha Legrand

"Estoy un poco así porque me duele la garganta. No me duele la garganta, estoy afónica. Desde que murió mi hermano me afectó muchísimo. Nos afectó a mi hermana y a mí muchísimo. Hemos vivido muchos años juntos. Un amor fraterno, maravilloso", explicó Legrand.

"En el estudio hay mucho aire acondicionado y yo tengo programas muy largos. Eso debe influir también. Hoy estoy mucho mejor, pero descanso de las visitas", aseguró este lunes.

"Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: 'Ay, sí, me gusta el horario de las 20'", explicó a principios de este año. En aquel entonces, ella competía contra Podemos Hablar, por lo que el beneficio fue doble.