Uno de los realizadores publicó un adelanto de Jurassic Park 3

Todavía falta mucho para 2021, año del cierre de la nueva trilogía de la franquicia de Jurassic Park, pero de a poco comenzamos a ver algunos detalles de lo que nos espera en esta nueva aventura. A través de su cuenta de Twitter, el realizador reveló un breve vídeo mostrando un nuevo dinosaurio electrónico ya casi terminado, anticipando algunas de las especies que veremos en el film que llega a los cines en junio de 2021.

Recordemos que durante septiembre, Trevorrow publicó una "mini historia" del universo Jurassic World, que tiene conexión directa con el segundo capítulo de la nueva saga: Battle at Big Rock, se llamó, y mostró a una familia luchando contra un dinosaurio enfurecido. El final de Jurassic World: Fallen Kingdom había terminado con algunas especies sueltas entre la civilización, y para esta nueva entrega no sería raro encontrarnos con dinosaurios aterrorizando ciudades, algo similar a The Lost World (1997) y el Tiranosaurus Rex causando estragos en San Diego.

En el mes de octubre el actor Sam Neill, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la primera y tercera parte de la trilogía original, confirmó que volvería a su rol junto a sus compañeros de elenco Laura Dern y Jeff Goldblum, en sus míticos papeles.

Did I mention,delighted to be working with these old friends again? It's a dinosaur movie. I am unable to confirm whether Jeff will be taking his shirt off again, sorry. I'm a lot greyer now, but they are much the same. @JurassicWorld @colintrevorrow @LauraDern @amblin pic.twitter.com/f3u1xmoeQn