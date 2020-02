El "Negro" Oro confirmó que tiene nuevo novio y sus redes sociales delataron de quién se trata

Oscar González Oro atraviesa un gran momento profesional y personal. Por lo menos así lo reconoció en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad al asegurar que tiene una nueva relación y hasta se animó a compartir algunos detalles de su pareja.

De este modo, le contó a Catalina Dlugi que “estoy permanentemente abierto al amor", y explicó: “No tengo Tinder pero tengo Instagram, me escriben, a veces me divierte, contesto con una sonrisa, un dedito arriba, pero no entro en diálogo”.

“Ahora estoy iniciando una relación hace un mes, muy muy despacito, muy tranquilo, no es un mocoso, tiene 41 años, tiene su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente que para mí es fundamental", señaló.

Luego detalló: "Nos vemos tres o cuatro veces a la semana, no estamos ni conviviendo ni cosas por el estilo, es bueno que haya pasado un mes ya”.

Por otra parte, el periodista lamentó que en determinados momentos “me pasa que se me acercan por interés, eso sí me hace daño. Yo quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé”.

“Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo, pero quiero confiar en la gente en todo sentido”. Al tiempo que manifestó que “mis hijos están pendientes de mí, se preocupan, están felices cuando estoy feliz, se fueron adaptando a tener un papá famoso y popular. No es fácil, yo los preservé mucho y los cuidé mucho. Los dos están casados y felices”, concluyó.

Si bien en la entrevista no dio el nombre del caballero en cuestión, desde hace varios días, "El Negro" viene compartiendo imágenes junto a Julio Guitart. Todo parece indicar que esta persona recurrente en sus redes sociales es su nueva pareja.