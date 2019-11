En la primera emisión de "Es con Dady", el flamante ciclo conducido por Dady Brieva, el reconocido periodista y conductor de Intrusos, Jorge Rial, lanzó fuertes definiciones sobre los medios de comunicación, el feminismo, la política y el espectáculo. En una charla mano a mano, repasó parte de su trayectoria, reveló detalles de su carrera y reflexionó sobre su profesión.

“Al político le jode menos que publiquen que tiene una amante a que digan que afanó. La política se hizo frívola para que la gente se entretenga. Porque gente entretenida es más fácil de dominar”, arrancó Rial ante la aguda pregunta de Dady sobre los neologismos que maneja la política. La conversación rápidamente mutó hacía las operaciones mediáticas, y fue ahí cuando Jorge Rial recordó la maniobra que sufrió por parte del periodista Nicolás Wiñazki, quien afirmó que el portal Big Bang News, era una asociación del periodista con el empresario Lázaro Báez. "Me tiraron por a cabeza que mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki", aseguró.

Luego, Rial se refirió a su posición a favor de la despenalización del aborto y su apoyo a la lucha feminismo, recalcando la importancia que tuvo Intrusos al instalar el debate en un magazine de la tarde: “Cuando tomé una posición con respecto al feminismo y al aborto no gustó en algunos sectores poderosos. Decidí repensar Intrusos e involucrarme en las temáticas que realmente importaban en el momento. Escuché a mi hija. Hablaba con sus amigas acerca del aborto y ahí empecé a captar la importancia de la presencia mediática en estos temas. Después de esa situación, vinieron muchas representantes del feminismo al programa. La primera vez que se dijo misoprostol en televisión fue en Intrusos", lanzó.. Para cerrar la idea concluyó en que nadie esperaba que un programa frívolo como Intrusos hablara de temáticas de género y lucha femenina.

Con respecto a la crisis durante el gobierno de Mauricio Macri, Rial se sinceró frente a Dady al relatar los difíciles momentos que atravesó con Big Bang News: "Me costó mucho afrontar la falta de presupuesto en Big Bang News. Lo banqué durante un tiempo con plata de mi bolsillo para no echar a ningún trabajador de la redacción, y por eso me parece fundamental rescatar proyectos como el de El Destape o la lucha de los trabajadores de C5N por mejoras salariales.

Por último, y para destacar, habló de su presente en Intrusos: “todavía estoy enamorado de Intrusos, pero voy para divertirme. Ya no voy más por la primicia”.