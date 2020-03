El hijo de Alberto Fernández reveló datos inéditos de la intimidad de la cuarentena en la Quinta de Olivos

Estanislao Fernández respeta el aislamiento social obligatorio en la quinta presidencial de Olivos, junto a su padre, Alberto Fernández que, según reveló, trabaja todo el día y hasta altas horas de la noche. Si bien no pueden pasar mucho tiempo juntos por la crisis sanitaria que tiene ocupado al mandatario, contó que tuvieron un jocoso entredicho por el pelo del joven.

Reconocido en redes sociales como Dyhzy por su trabajo como cosplayer y drag queen, Estanislao realizó una videollamada con el humorista e influencer Pablo Agustín, quien compartió la charla en su canal de Youtube.

Ayer, Alberto contó que, ante la inminente cuarentena, le propuso a su hijo que pasara estos días con él. El joven de 25 años vive solo y, según el Presidente, se dio cuenta que se iba a quedar rápidamente sin comida, por lo que decidió aceptar la oferta paterna. Si bien se mostró contento y agradecido por la estadía, en la charla con su amigo aseguró que no podría vivir allí.

Según su relato, el Presidente lo llamó y le dijo: "¿Por qué no te venís acá (Olivos) a pasar la cuarentena que estás tranquilo?. Meté a la gata en una jaula y tráela para acá". El joven aseguró que prefería estar en su casa pero que no iba "a ser desagradecido" ante la propuesta.

Estanislao le había advertido a su padre que iba a estar todo el tiempo trabajando, pese a que el Jefe de Estado le dijo que podrían pasar tiempo juntos. Efectivamente ocurrió: "Está agotado, todo el tiempo hablando por teléfono, porque la realidad es que esto es una situación muy delicada".

Dyhzy y Alberto nunca vivieron juntos y estas dos semanas son una experiencia, aunque se vean de a ratitos: "Noto que está 24/7 laburando. Está hasta las 2 o 3 de la mañana o hasta las 4, toda la noche hablando por teléfono o respondiendo chats y después se levanta a las 6.30 o antes para juntarse para el ministro de Salud o de lo que sea para tener una reunión", le dijo a su amigo.

Pese a estas complejidades, propias de una situación de pandemia, reconoció que tuvo tiempo para entablar una charla profunda con su padre: "Yo le dije' le agradezco a la vida o a quién haya que agradecerle que esto nos pasó con vos que sos responsable y cálido".

Pero también tuvieron un jocoso entredicho por el look del joven. Estanislao le planteó que se quería cortar el pelo pero a Alberto no le pareció tan buena idea: "No seas boludo que ya suficientemente horrible lo tenés", le dijo. Pero Dyhzy se lo retrucó.