El gesto "peronista" de Gonzalo Heredia que enfureció a Mirtha Legrand: "Me di cuenta, no soy tonta"

Mirtha Legrand parece que aun no supera el resultado de las últimas elecciones, con el triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, y le hizo pasar un mal momento a un invitado por hacer un gesto similar a un saludo peronista.

Fue durante su almuerzo de este fin de semana, mientras estaba participando de la mesa Gonzalo Heredia. Fuera de cámara, realizó el popular gesto de los dedos en V y la conductora, que en ese momento hablaba con otro comensal, cortó la charla para notificarle que había visto el gesto (cosa que le dio más entidad de la nula que había generado).

"Muchos de mis invitados los hacen. Pero les hago notar que me di cuenta, que no soy tonta", le deslizó Mirtha, a lo que el actor y escritor le retrucó "Jamás haría para infiltrarme y hacer esto. Pero es una costumbre eh. No es nada político. ¡Cómo están con eso, eh!".

MIRÁ EL BOCHORNOSO MOMENTO DE LEGRAND

MIRTHA: - Hiciste la "V", te vi eh. Jajaja

GONZALO: - ¿Lo hice? Ya es innato. Pero lo hice sin querer. Jamás haría para infiltrarme y hacer esto.

M: - Pero te vi.

G: - Pero es una costumbre eh. No es nada político. ¡Cómo están con eso, eh!

M: -Antes con Churchill en Reino Unido hacían la "V" de la victoria después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de mis invitados los hacen. Pero les hago notar que me di cuenta, que no soy tonta.

G: - No pero no fue ningún mensaje subliminal.

M: - Aunque haya habido una segunda intención no me molesta, solo te hice notar que lo vi.