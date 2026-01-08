Israel ataca una base de lanzamiento de cohetes en Gaza tras un lanzamiento fallido

FOTO DE ARCHIVO. Antiguos vehículos blindados de transporte de tropas alineados cerca de la frontera de Israel con Gaza, al norte del cruce de Kissufim

El ‍ejército israelí dijo el jueves que había llevado a cabo un ataque selectivo contra una base de ‍lanzamiento de cohetes cerca ⁠de la ciudad de Gaza tras detectar un lanzamiento fallido, mientras aumentan las dudas sobre cuándo comenzará la siguiente fase del alto el fuego en Gaza.

El ejército dijo que el proyectil no había cruzado el territorio israelí y que la base de lanzamiento había sido atacada poco después de que se detectara el intento.

Acusó a Hamás ‌de violar el alto el fuego dos ⁠veces en las últimas 24 horas. ⁠Una fuente del grupo miliciano palestino dijo a Reuters que estaba comprobando la acusación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Israel está a la espera de ‍la entrega del último cuerpo previsto en la fase actual de la tregua. Un ⁠responsable israelí cercano al primer ‌ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel no pasará a la siguiente fase del alto el fuego hasta que Hamás devuelva los restos del último rehén israelí que sigue retenido en Gaza.

Israel aún no ha abierto ‌el paso ‌fronterizo de Ráfah entre Gaza y Egipto, otra de las condiciones del plan respaldado por Estados Unidos, y afirma que sólo lo hará cuando se devuelvan los restos.

A pesar del alto ​el fuego, Israel ha seguido llevando a cabo ataques aéreos y operaciones selectivas en toda Gaza. El ejército israelí dijo que ve "con la máxima severidad" cualquier intento de atacar Israel por parte de grupos milicianos de Gaza.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de graves incumplimientos del acuerdo y ‍siguen muy alejados en cuanto a los pasos más difíciles previstos para la siguiente fase.

Hamás se ha negado a desarmarse y ha reafirmado su control mientras las tropas israelíes siguen atrincheradas en casi la mitad del territorio. Israel ​ha dicho que reanudará las acciones militares si Hamás no se desarma pacíficamente.

Israel y los grupos armados palestinos se han ​enzarzado en repetidas rondas de combates desde que estalló la guerra en octubre de 2023.

Con información de Reuters