El entrenador de Gimnasia de La Plata, Diego Armando Maradona, escribió un emotivo mensaje en este domingo de Pascuas: envió un saludo para los argentinos y deseó "que este momento que estamos pasando", en referencia a la pandemia del coronavirus, "se termine pronto".

"Quiero desearles muy felices Pascuas a todos, en especial a los argentinos, y a mis muchachos de Gimnasia", comenzó diciendo el "Diez" en su cuenta de la red social Instagram.

A su vez, agregó: "Espero que este momento que estamos pasando, se termine pronto. Quédense en sus casas y cuídense mucho. Felicidades para todos". El texto fue adjunto de una foto en la que se puede observar a Maradona sentado en la sala de su vivienda y frente a varios huevos de chocolates.

Por otro lado, 'Pelusa' se metió en la polémica sobre la posible reducción de los salarios de los futbolistas. "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo.

Por otro lado, apuntó contra algunos clubes del fútbol argentino: "Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer".