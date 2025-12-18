Efecto Milei: el consumo de combustibles en La Rioja acumula seis meses consecutivos a la baja

El consumo de combustibles en La Rioja continúa mostrando signos de debilidad y ya acumula seis meses consecutivos en baja. De acuerdo al informe mensual de la Secretaría de Energía de la Nación, en octubre las ventas totales de naftas y gasoil registraron una caída interanual del 7,8% en comparación con el mismo mes de 2024, en un contexto marcado por la suba sostenida de los precios y la retracción de la actividad económica.

Según los datos oficiales, durante octubre se comercializaron en la provincia 11.353 metros cúbicos (m3) de combustibles, mientras que en igual período del año pasado el volumen había alcanzado los 12.319 m3. La diferencia negativa confirma la tendencia descendente que atraviesa el sector desde hace medio año.

La mayor caída se registró en el consumo de gasoil, que sufrió una retracción interanual del 21,8%. Este combustible, clave para el transporte de cargas, la actividad agrícola y la obra pública, refleja con mayor claridad el impacto de la desaceleración económica. En contraposición, las naftas mostraron un leve crecimiento del 1,6% interanual, aunque insuficiente para compensar la fuerte baja del gasoil.

El informe detalla que del total de combustibles vendidos en octubre, el 65,7% correspondió a naftas, con un volumen de 7.464 m3, mientras que el 34,3% restante fue gasoil, con 3.889 m3 comercializados. En el caso del gasoil, se despacharon 1.800 m3 de gasoil común y 2.089 m3 de gasoil ultra. En cuanto a las naftas, se registró un consumo de 5.700 m3 de nafta súper y 1.764 m3 de nafta ultra.

La retracción sostenida del consumo se vincula directamente con las constantes subas de precios. Entre diciembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2025, el valor de la nafta en La Rioja aumentó un 47,4%, encarecimiento que impacta de lleno en el bolsillo de los consumidores y en los costos de producción y transporte.

Pese al panorama interanual negativo, el informe oficial también mostró un dato positivo en la comparación mensual. En octubre, el consumo total de combustibles creció un 5,9% respecto de septiembre. En ese período, los despachos de gasoil aumentaron un 3,1%, mientras que las ventas de naftas registraron una suba del 7,3%, lo que podría indicar una leve recuperación coyuntural, aunque aún lejos de revertir la tendencia general de caída.

Cae el consumo en todos los rubros

La preocupación crece entre los productores de vino de La Rioja debido al persistente descenso en las exportaciones, que registraron una caída interanual del 6,6% en octubre y marcan el sexto mes consecutivo de resultados negativos. Según el informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las ventas al exterior sumaron 4.777 hectolitros ese mes, una disminución respecto a los 5.114 hectolitros despachados en octubre de 2024, lo que representó un valor de 1.012.000 dólares.

A nivel nacional, La Rioja se ubicó detrás de Mendoza, San Juan y Salta en el ranking de provincias exportadoras. Este panorama negativo en el comercio exterior se suma a una contracción en el mercado interno, donde las ventas de vino riojano alcanzaron los 174.234 hectolitros en octubre, lo que implica una caída del 9,6% interanual y sitúa a la provincia un 3% por debajo del promedio nacional.

Respecto al consumo general en la provincia, los datos del INDEC mostraron que la facturación en supermercados de La Rioja en septiembre superó los $8.963 millones, con un aumento nominal del 19,9% respecto al año anterior. No obstante, este crecimiento de las ventas fue inferior al 31,6% de inflación interanual registrada en la región NOA, lo que refleja una contracción real del consumo.