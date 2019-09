El drama de Silvia Suller por la crisis económica

Silvia Suller fue invitada a participar de "¿Quién quiere ser Millonario?" y quedó muy cerca de ganar 750 mil pesos. En la charla con Santiago del Moro, la mediática explicó que necesita el dinero para poder alquilar un departamento.

"Vine con una idea, quiero ganar un millón, ja, ja. No tengo garantías, tengo que alquilar un departamento y tengo que pagar los dos años todos juntos por adelantado. Es por un monoambiente. Además, tengo dos operaciones", relató la rubia en el programa de Telefe.

Y agregó: “Se me rompieron las prótesis mamarias hace bastante, empieza a salir la gelatina de adentro y hay que cambiarlas. Me tengo que operar de la vista en Mendoza también. Ya tengo una operación en la vista, que me la hizo el oftalmólogo Zaldivar, y ya tengo una herida de láser en la córnea. Su hijo tiene un consultorio en Buenos Aires, pero Zaldivar quiere que me opere con él allá”.

Suller participará por los 750 mil pesos. De todas maneras, en caso de equivocarse en la respuestas se aseguró un premio de 180 mil pesos, pero si prefiere no responder se lleva medio millón.