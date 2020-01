El documental sobre la vida de Vera Jarach continúa su gira triunfal por Italia

El documental Vera, dirigido por Manuela Irianni y coproducido por El Destape, recorre el mundo. En su paso por Italia, sumó más proyecciones-debates. Una experiencia enriquecedora que aumenta la expectativa ante el inminente estreno en Argentina.

En esta ocasión, el centro cultural Chiamamilano recibió la visita de la cineasta y del actor Manuel Ferreira, quien en diálogo con El Destape contó su experiencia durante la proyección del filme.

- El Destape: ¿En qué contexto te vas de Argentina y te instalás en Italia?

- Manuel Ferreira: Yo me fui en el 91. Me gané una beca y quedé en Italia. Al principio me sentía europeo, confirmando la educación que nos habían dado en esa época, durante los años de la última dictadura cívica militar. Lentamente, en Europa aprendí a ser sudamericano, gracias a personas que se cruzaron en mi vida y me contaron sus verdaderas historias de exilio.

- ED: Vera es una historia sobre la Memoria, ¿Qué lugar ocupa la Memoria en tu vida?

- MF: Yo empecé a estudiar en el Carlos Pellegrini en el ’76 y terminé en el ’83. Cuando volvió la democracia yo me sentí muy esperanzado con Alfonsín. De ahí en más inicié un proceso para reivindicar la memoria, cosa que sigo haciendo desde Milán. La historia de Vera es un puente entre la historia argentina y la historia italiana. Lo que más me gustó de la película en relación a este término esencial fue como Manuela pudo vincular a Vera con las madres del presente, me pareció una decisión importantísima. Hablar del pasado para entender el presente.

- ED: ¿Hay una comunidad fuerte de argentinos viviendo en Italia?

- MF: Los argentinos no son una verdadera comunidad en Milán. Al principio no me era fácil encontrar compañeros de patria. El cambio, creo yo, fue en 2001, con la noticia de la crisis que sacudió al mundo. Luego de este suceso, en 2003, hice un espectáculo llamado ‘Gente como uno’, en donde yo entrevistaba a mis amigos argentinos y les preguntaba cómo pudimos llegar a esa instancia. Yo tenía mucho miedo cuando lo presenté acá, pensaba: ¿Cómo reaccionarán? La respuesta fue muy positiva. Desde ese suceso teatral se armó una especie de “ejercito de Asterix” de argentinos que venían a ver la puesta y hablaban conmigo. El espectáculo Gente como uno construyó un sentimiento de comunidad entre los argentinos en Italia.

- ED: ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando terminaste de ver el documental?

- MF: Cuando termino la película tuve muchísimas ganas de abrazar a Manuela. Tanto coraje y valentía me conmovió. Me conmuevo cuando veo a jóvenes como Manuela. El talento y la dedicación con la que realizó el documental Vera es simplemente maravilloso. Es un gran documento histórico.

