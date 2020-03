El coronavirus no cesa en su camino y azota al mundo entero desde el mes de enero. Ya ha sumado más de 418.000 infectados a nivel mundial y cerca de 20.000 fallecidos. La sociedad de todo el planeta combate la pandemia y diferentes personalidades se han puesto al pie del cañón para enfrentarla: Lionel Messi es una de ellas.

Según manifestó el diario AS de España, Messi donó un millón de euros que fue repartido entre el hospital Clínic de Barcelona y otro de Argentina del cual no se ha confirmado su nombre. Así las cosas, y si bien esta información aún no fue oficializada desde su entorno, el jugador quiso retribuirle su afecto a la ciudad que lo recibió en sus 13 años y el país en donde nació.

Cataluña es una de las zonas más afectadas por el COVID-19 en España: según reportaron los últimos datos oficiales, la zona en donde reside el FC Barcelona fue golpeada con más de 8.000 contagiados y casi 300 fallecidos. A su vez, Argentina suma 387 contagios y ha sufrido la pérdida de ocho personas en esta guerra contra la pandemia.