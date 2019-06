Eduardo Feinmann quiso burlarse de Ofelia Fernández y quedó en ridículo

Eduardo Feinmann posee un encono personal con la dirigente estudiantil, Ofelia Fernández.

Ocurre que, en las redes sociales el periodista criticó duramente a Fernández y la catalogó de “burra” por poner en un tuit la palabra “travajo” donde invitaba a una charla. En diversas oportunidades ataca a la joven a la cual denomina peyorativamente “piquetera estudiantil”.

Lo que no sabía, Feinmann es que era una invitación a una charla sobre cupo laboral trans, lo que dejó mal parado al periodista macrista.

“Estábamos pidiendo cupo laboral trans! Por eso travajo. Que violento lo ponen las realidades que ignora”, respondió Fernández sin animosidad por lo que Feinmann redobló su apuesta y expresó: “Ahhhhh. Ok !! No sabía que se refería al trabajo de LOS TRAVAS !!! Por eso TRAVAJO !!! Gracias

@OfeFernandez. Ahora lo voy a poder explicar bien. Igualmente TRABAJO PARA TODOS es con B. Si es para gays no es TRAGAJO. Si es para heteros no es TRAHAJO”, insistió.

