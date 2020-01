Eduardo Feinmann defendió la designación de Mauricio Macri en Fundación FIFA y atacó la postura de Boca

La catarata de críticas a la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA molestó al periodista Eduardo Feinmann que, por redes sociales, atacó la postura de Jorge Ameal, presidente de Boca, quien se había mostrado en contra de la decisión del organismo internacional de fútbol.

"No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo", publicó Ameal, que le ganó las elecciones al macrismo en Boca.

La crítica fue tomada por el periodista macrista que se quejó por las detracciones: "En lugar de alegrarnos que un representante Arg, integre un lugar importante en FIFA, lo cacascoteamos, lo denostamos. Desde la muerte de Julio Grondona, alguien no ocupa, un sillón tan relevante del fútbol mundial".

Perdón?!! Consultar a la AFA del CHIQUI Tapia? En lugar de alegrarnos que un representante Arg, integre un lugar importante en FIFA, lo cacascoteamos, lo denostamos. Desde la muerte de Julio Grondona, alguien no ocupa, un sillón tan relevante del fútbol mundial. https://t.co/Y0HgfmAQfm — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 29, 2020

No es casual que Feinmann haya elegido tomar postura en base a los dichos de Ameal, quien se convirtió en presidente del xeneize el año pasado, club del que es hincha Macri y que manejó durante dos décadas.

Ameal no fue el único que se opuso a la designación ya que también lo hizo Marcelo Tinelli: "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la 'mierda', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", fue el mensaje completo de Marcelo Tinelli, haciendo alusión a la polémica confesión de Macri en Villa La Angostura.

El propio Diego Maradona se manifestó en contra del nombramiento: "Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí sólo dejó hambre y miseria", comenzó Maradona su posteo que lleva una foto de Macri. Y luego disparó: "Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar DE POR VIDA. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión, y que le saquen el cargo a este impostor!".

Las redes sociales se llenaron de críticas provenientes de todos los ámbitos del fútbol, incluso de la propia AFA y Superliga por lo que, tras horas de quejas, los exfuncionarios M salieron en masa a felicitar al dirigente PRO.