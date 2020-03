Eduardo Feinmann cruzó a Moria Casán porque le dijo "enano fascista"

El conductor de televisión Eduardo Feinmann le respondió con ironía a la diva Moria Casán quien lo había tildado de "enano fascista" luego de que el operador político cuestionara los invitados que llevó a su programa.

La disputa comenzó por un comentario de Feinmann que cuestionó al Dr. Rubén Mühlberger, el entrevistados del programa de Moria y la acusó de lucrar con un tema sensible como la pandemia del coronavirus.

"La Dra Moría nos presenta a su gurú y la cura para el Coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama", la acusó en referencia a que propuso atacar el coronavirus con antivirales.

Moria Casan se burló del comentario y recordó el pasado del operador Feinmann. "Le aclaro a (E F) #EnanoFascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra #Siga metiéndose conmigo y con mi hija que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo)", escribió.

Feinmann terminó la discusión sin responder a las acusaciones y lanzando una ironía: "Me halaga esta Sra. le mando un beso".