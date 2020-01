Dos misiles caen en la embajada de Estados Unidos en Irak

Dos cohetes impactaron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak. El espacio está situado en el perímetro de la llamada "Zona Verde", que alberga un gran número de legaciones diplomáticas y edificios gubernamentales.

Este ataque se produjo 24 horas después del disparo de 22 misiles iraníes sobre bases que albergan a soldados estadounidenses. El impacto de los misiles activó las sirenas y los militares iraquíes ya señalaron en un comunicado que se ha trató de dos proyectiles Katiusha. Según trascendió, el ataque no contabilizó víctimas.

Se trata del tercer ataque en la Zona Verde desde que un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani y al comandante de Irán en Irak, Abu Mahdi al Muhandis, en la capital iraquí.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f