Dólar turista: el polémico comentario de un conductor de TN que fue repudiado en las redes sociales

El conductor de TN Diego Poggi fue blanco de fuertes críticas luego de que se enfureciera tras confirmarse que el gobierno de Alberto Fernández va a implementar un recargo del 30% en los gastos con tarjeta de crédito en el exterior con el fin de cuidar las reservas, escasas por la fuga de capitales y el alto endeudamiento de los últimos 4 años.

"Laburás todo el año, te cuesta un huevo sacarte un pasaje e irte de vacaciones, vuelve el impuesto al turismo y las compras en el exterior. Siempre apretando al que labura y se rompe el lomo todos los días", disparó el ex C5N que pasó a TN sin escalas.

Ese comentario le valió el descargo de los usuarios, molestos por la falta de comprensión por la crisis económica que vive el país y porque el 30% de aumento para gastos en el extranjero sigue siendo muy inferior al más de mil por ciento de aumento en las tarifas de servicios públicos y el 530% de incremento del valor del dólar en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri.

Pensá que hay gente que labura todo el año y no le alcanza para darle de comer a sus hijos. Detenete un segundo y tratá de concluir que tu queja es de alguien con la panza llena. Después agarrá un diccionario y buscá el significado de solidaridad

El que labura y se rompe el lomo todos los días no está en twitter llorando porque este año le va a salir más caro viajar a Miami, bobo.

No deja de llamarme la atención que ni registren eso de "siempre apretando al que labura" cuando le suben un 300 por ciento el bondi a un obrero o la leche a los pibes pero se indignan mortalmente cuando les tocan sus viajes y sus compras de electrónica. https://t.co/W8Ju0w2xwf

Que no pongan un impuesto al boludo porque vas a tener que pagar un montón, Diego. https://t.co/KGExUsRC69

No puedo creer que estuvieron en silencio cuatro años cuando la mayoria de lxs argentinxs sufrían y a unos dias de asumir otro gobierno ya están llorando.

Me gusta que lloren los chetos y estos desclasados que quieren pertenecer y no les da. https://t.co/6OIo2NPCMe