Día del Maestro: rompió el silencio Marcos Peña, pero los usuarios en redes no se lo perdonaron

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, optó por saludar a los maestros en su día y las redes no le dejaron pasar el cinismo.

A través de su cuenta de Twitter, la mano derecha de Mauricio Macri y uno de los principales promotores acérrimos de sus políticas, publicó: “En el día del maestro saludo a todos aquellos que enseñan con gran esfuerzo, amor y dedicación. ¡Feliz día!”.

Sin embargo, la furia de los usuarios de la red social no tardó en llegar. “No nos falte el respeto saludándonos, Peña. "Ustedes se encargaron de que nuestros sueldos cayeran un 40% en su poder adquisitivo”, le remarcaron entre otras cosa.

Y es que la política educativa y el trato con los docentes fue paupérrimo durante los años macristas. Durante la campaña, aseguran que “porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados”.

Sin embargo, el respeto se transformó acusaciones de supuestos vínculos con el kirchnerismo: “¡Digan si son kirchneristas!”, exigió Vidal en medio de la crisis provincial de 2017, es uno de los ejemplos más presentes.

No nos falte el respeto saludándonos, @marquitospena uds se encargaron de q nuestros sueldos cayeran un 40% en su poder adquisitivo . Son la risa del mundo por incapaces, incompetente, insensible, cínicos y etc etc. etc.. CHETOS PATÉTICOS.