Detectan irregularidades en el voto electrónico en Salta para las elecciones a gobernador

Expertos informáticos del Frente de Todos detectaron una serie de irregularidades en el sistema de voto electrónico que se utilizó para las PASO y se utilizará este domingo en Salta para las elecciones a gobernador. Las autoridades de esa provincia no permitieron una auditoria completa del sistema, pero incluso una revisión parcial arrojó un resultado alarmante que pone en cuestión el uso de la Boleta Única Electrónica, que es un tipo de voto electrónico, para garantizar el secreto del voto y que no se puedan manipular los resultados.

Las elecciones salteñas fueron desdobladas de las generales. En las PASO se impuso el actual intendente de la capital provincial, Gustavo Sáenz, con el 42% de los votos. En segundo lugar quedó Sergio “Oso” Leavy, candidato del Frente de Todos, con 32%. La diferencia entre ambos fue de 72.000 votos. El dato del números de votos es importante ya que, si bien la diferencia fue de 10 puntos, la revisión del sistema de voto electrónico sumado al análisis del corte de boleta, según los especialistas que lo realizaron, pudo estar relacionada a la configuración de las máquinas que se utilizaron para votar.

El informe de la auditoria del Voto Electrónico en Salta, al que accedió El Destape, revela que en lugar de permitir que se audite el código fuente de los sistemas proveídos por Magic Software Argentina (MSA) el gobierno de Salta lo reemplazó “por una simple e insuficiente inspección ocular, ofrecida por el personal de la empresa Magic Software Argentina (MSA) y avalada por los representantes del Tribunal Electoral presentes”. De las 21.000 líneas de código que tiene el programa les dejaron “observar” el 0,5% en unas pocas horas, cuando una auditoría de este tipo lleva meses. Ante esto, los enviados del Frente de Todos firmaron un acta para que conste que, de esa forma, no era posible auditar el código fuente. Esto es fundamental, ya que el código fuente es el ADN del programa que utilizan las máquinas de voto electrónico, es decir, ahí está cómo funciona y se pueden encontrar las fallas tanto involuntarias como voluntarias.

"No se puede garantizar que no hayan manipulado la elección de Gobernador en Salta", planteó respecto a las PASO Eliseo Zurdo, uno de los especialistas informáticos del Frente de Todes que realizó la revisión del sistema. En declaraciones a El Destape Radio, Zurdo afirmó: "No nos dejaron auditar el código fuente de las máquinas que se usan en las elecciones de Salta". Un video difundido por el informático Javier Smaldone confirmó que en lugar de entregar el software, las autoridades electorales les mostraban a los especialistas informáticos fragmentos de ese código fuente en una pantalla. Zurdo dio también detalles de como pudo manipularse el resultado de las PASO. "Hubo casos de gente que apretaba la pantalla y esto llevaba directo a imprimir, por lo que no podía elegir candidato”, remarcó.

INCREÍBLE: Así se hizo la "auditoría" del código fuente del sistema de #BoletaÚnicaElectrónica que se usará en las elecciones de Gobernador en Salta. Les mostraron pedacitos de código en una pantalla. ¿Se dan cuenta de cómo les toman el pelo a los votantes? #NOalVotoElectrónico pic.twitter.com/15L0C43SCo — Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) November 3, 2019

Los representantes del Tribunal Electoral salteño y de la empresa MSA dieron como respuesta que la elección siempre se realizó de esa forma y que los expertos del Frente de Todes hacían demasiadas preguntas sobre algo de lo que nadie se quejó nunca.

Los auditores del Frente de Todes también detallaron que, en las PASO provinciales, en la pantalla inicial siempre tenía como primera opción “Votar por categoría”, lo que impulsaba el corte. Un informe interno del Frente de Todes muestra que hubo corte de boleta para la categoría gobernador en las 60 localidades de Salta. Esto, según el informe, perjudicó al candidato Sergio “Oso” Leavy. En algunos lugares, como en Cachi, el corte de boleta entre el candidato a intendente y a gobernador alcanzó el 50%. En Rosario de Lerma llegó al 58%. La contracara fue el caso del candidato Gustavo Saenz, que tuvo niveles de corte de boleta a favor de la categoría gobernador que, en algunos lugares, llegó al 320%.

En sus conclusiones, los especialistas informáticos del Frente de Todes plantearon la falta de transparencia en la auditoría, que se desconoce “por completo el software de transmisión, recuento y difusión”, que hubo “problemas graves con la trazabilidad de los equipos” y que “no se observa en la última pantalla un aviso de controle su voto”.

Salta es la provincia pionera en la implementación del Voto Electrónico con el mismo sistema que se utilizó luego, en 2015, en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la denominada Boleta Única Electrónica que es una de las tantas formas de Voto Electrónico que existen, tal como repitieron en numerosas oportunidades los especialistas en seguridad informática de todo el país. El único proveedor de este sistema de voto electrónico es la empresa Magic Software Argentina (MSA), cuyo titular es Sergio Angelini pero que, en Salta, algunos vinculan económicamente con la familia Urtubey. Más allá del negocio detrás de su implementación, lo que corre riesgo es son garantías democráticas tanto del secreto del voto como de que el resultado electoral real.