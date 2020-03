Después de jugar para Argentina, Gastón Giménez puede jugar para la Selección de Paraguay

El mediocampista Gastón Giménez inició los tramites para obtener la nacionalidad paraguaya y así poder jugar para la Selección de ese país.

El volante que jugó el pasado fin de semana su último partido en Vélez antes de emigrar a los Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos también cambiará de Selección una vez que termine de hacer sus papeles. Detrás de su convocatoria para que se sume a Paraguay hay otro argentino, el entrenador Eduardo Berizzo.

El formoseño ya vistió la camiseta de la Mayor masculina de Argentina en dos amistosos contra México en 2018. Sin embargo, al no ser partidos oficiales, la FIFA lo habilita a defender otra nacionalidad. De esa forma, Giménez tendrá muchas más chances de participar de torneos como Eliminatorias Sudamericanas, Copa América o Mundiales.

El escueto paso de el ex Estudiantes de La Plata por el combinado argentino tuvo, no obstante, una anécdota muy particular. Antes de subirse al micro para dirigirse de la concentración a uno de los encuentros que disputó, el futbolista fue al baño y cuando salió el micro con sus compañeros ya se había ido.