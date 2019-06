Desde la UIA advierten: “Vamos a estar en los peores índices de desempleo”

El vicepresidente de la UIA, José Urtubey, se refirió a los indicadores económicos y advirtió sobre los índices de desempleo que llegarán a un pico preocupante a raíz de la crisis económica que generó Cambiemos.

“Vamos a estar en los peores índices de desempleo de los últimos tiempos”, denunció el dirigente empresarial en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio y advirtió que "no está llegando prácticamente ninguna inversión a la Argentina, en tanto no seamos competitivos eso no va a suceder".

El industrial salteño indicó que "hay que seguir muy de cerca que va a pasar con la economía de Brasil y con el Mercorsur" y aseguró: "No tenemos información sobre ese acuerdo de libre comercio y eso es preocupante".

“Estamos hablando de escenarios dramáticos, alegrarse por estas pequeñas mejoras no tiene lógica. Venimos retrocediendo sin duda", diagnosticó Urtubey.

En ese sentido, sentenció que "no hay perspectivas de repunte este año, diferentes organismos previeron una caída de un 2% este año".