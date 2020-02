Defienden a Juan Román Riquelme: los desopilantes memes de los hinchas de Boca contra Martín Arévalo por su entrevista a Diego Maradona

Pasadas las 19:30 del día martes, Martín Arévalo protagonizó un momento que se hizo viral en las redes sociales. Es que el periodista de TyC Sports entrevistó a Diego Armando Maradona y 'Pelusa' aprovechó para liquidar a Juan Román Riquelme y a la comisión directiva de Boca Juniors en vistas al partido que se jugará en la última fecha (entre Gimnasia y el 'Xeneize', en La Bombonera). Esto hizo estallar a los hinchas, claro. ¡Y llegaron los memes!

Maradona: "No me interesa que Riquelme me dé una plaqueta" pic.twitter.com/Z3pO4wUt7A