Debate 2019: Alberto Fernández y un desafío en territorio enemigo

Las primeras luces de alerta se encendieron en abril de 2018, cuando la Cámara Nacional Electoral firmó un convenio con la ONG filo macrista Argentina Debate para delegar en ella gran parte de la organización del debate presidencial 2019. Esta mañana, cuando el máximo tribunal electoral del país informó quiénes serían los moderadores del debate entre Alberto Fernández, Mauricio Macri y los demás candidatos, aquellas primeras advertencias se terminaron de confirmar: el postulante del Frente de Todos deberá "jugar de visitante" en las dos instancias clave para la elección nacional, con una cancha claramente inclinada a favor del actual Presidente. La mayoría de los periodistas seleccionados han tenido una firme posición favorable al gobierno de Cambiemos, y los pocos que no, han sido claros opositores al kirchnerismo cuando estaba en el poder. En cambio, no hay ninguno que haya manifestado una mirada positiva sobre el ex jefe de Gabinete y mucho menos sobre su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.

Marcelo Bonelli y María Laura Santillán (Grupo Clarín); Mónica Gutiérrez y Guillermo Andino (Grupo América); Cristina Pérez y Rodolfo Barili (Telefé-Viacom), Gisella Vallone (TV Pública), María O'Donnell (Net TV - Perfil) y Claudio Rígoli (C5N) son los ocho nombres seleccionados por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. No sólo se trata de personas que en algunos casos ni se molestan en disimular su aversión por el kirchnerismo, sino que la mayoría de los medios en los que trabajan tienen una clara posición editorial contraria al Frente de Todos. El caso más notorio es el del Grupo Clarín, que según el histórico editor de su diario, Julio Blanck, encabezó el "periodismo de guerra" contra la ex presidenta.

La única excepción es la de C5N, cuyos dueños han sido encarcelados durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la inclusión de un periodista del canal de noticias con mayor audiencia del país, es más que compensada con la cuidadosa selección de su nombre. Se trata de "El Conde", como se hace llamar Rígoli, un claro exponente del antikirchnerismo rabioso. “Miren en este archivo la manera en que el #FrenteParaLaVictoria nos tomó por IMBÉCILES a TODOS desde el 1er DÍA de su creación en adelante”, escribió en octubre de 2017 en su cuenta de Twitter. Pocos días después, celebraba el triunfo de Cambiemos en las legislativas con este disimulado mensaje: "Ojo, este triunfo no implica una Total Aceptación a TODAS las políticas del Gob sino tmb un profundo RECHAZO a lo que NO queremos NUNCA MAS" (las mayúsculas y los errores son del original). Muchas de las declaraciones del mismo tenor no pueden ser recuperadas porque "El Conde" borró finalmente su cuenta en esa red social.

"Muy equilibrado no es", reconocía con un dejo de sarcasmo un hombre que participó de las negociaciones por parte de una de las fuerzas opositoras a Cambiemos. Sin embargo, difícilmente alguno de los candidatos salga a criticar la decisión adoptada por la CNE. Los motivos son más que claros: los partidos no tienen la facultad para vetar a ningún moderador y, además, generaría una mala predisposición entre los restantes.

No es la primera vez que la Cámara Nacional Electoral toma decisiones con un sesgo a favor del macrismo. Cuando firmó aquel convenio con Argentina Debate su presidenta era Karina Román, hija del "zar de las grúas" Alfredo Alberto Román. Ella y su esposo, Ricardo José Mihura Estrada, fueron los individuos que más dinero aportaron a la campaña de Mauricio Macri en 2015, quitándolo a él y a su cuñado, Daniel Awada. Entre los dos "donaron" casi 3 millones de pesos. Fue antes de que las empresas estuvieran habilitadas por ley a realizar aportes a la campañas electorales, motivo por el cual los directivos de las compañías hacían sus "donaciones" a título personal. En ese momento la Cámara Electoral pasó por alto su propio fallo, de 2014, en el que rechazó esa práctica por entender que violaba espíritu de la ley. De todas maneras, ese ya no es más un obstáculo ya que el macrismo se encargó de impulsar, con la venia de la CNE, una reforma de la ley de financiamiento de los partidos que habilitó que las empresas financien las campañas electorales.

Karina Román y Alberto Dalla Vía firman el convenio entre Argentina Debate y la Cámara Nacional Electoral

Los vínculos con de Argentina Debate con el macrismo no se agotan en Román. Su "comité estratégico" tiene una clara inclinación hacia Cambiemos, con pequeñas excepciones. Lo integra el humorista del Grupo Clarín Alejandro Borenstein, los empresarios Nicolás Braun (La Anónima), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó) y Marcos Galperín (Mercado Libre), los ex funcionarios de la Alianza, Graciela Fernández Meijide y Juan José Llach; el filósofo macrista Santiago Kovadloff, entre otros.

Pero aquel polémico convenio no fue el único firmado por Dalla Vía y Corcuera. En 2017 delegaron la capacitación de los fiscales en la ONG "Ser Fiscal", integrada por organizaciones también vinculadas con Cambiemos y encabezadas por Claudio Bargach, un dirigente del partido "Unión por la Libertad" que se referencia en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.