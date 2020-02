Dante Liporace, el excocinero de Mauricio Macri en Casa Rosada, compartió un tuit de Waldo Wolff que insulta a Oscar Parrilli

El excocinero de la Casa Rosada durante los cuatro años macristas, Dante Liporace, volvió a ser noticia por sus insultos a funcionarios kirchneristas. A fines del año pasado quedó en el centro de atención cuando acusó de "mugrienta" a una trabajadora estatal que se quejó por la mala comida del palacio de gobierno en el gobierno de Mauricio Macri.

En sus redes sociales, Liporace se dedica a hacer publicaciones de comida, a criticar la nueva gestión y retuitear a macristas como Jorge Lanata o Javier Navia, ambos periodistas. Lo último que hizo fue retuitear, lo que significa compartir la misma línea de pensamiento, al diputado Waldo Wolff que insultó a Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos.

La publicación retoma una nota en la que se destaca una frase del legislador en el título: "Lo que hizo Cambiemos fue peor que la dictadura" y aseguró que "lo primero que hay que restaurar es toda la Argentina, porque no han dejado sector que no haya que restaurar".

Ante este análisis, Wolff aseguró: "Al final tenía razón la Vice @Oscar_Parrilli (no sé si es el oficial). Sos un pelotudx. Saludos". Esa publicación fue compartida por el chef macrista en sus redes.

No fue la única polémica de Liporace. Cuando Macri dejó la presidencia, una usuaria de Twitter se quejó del menú de la Rosada durante los últimos años: "Hola, ya largaste tu responsabilidad en Rosada? El compromiso era solo político? Hace ya bastante tiempo que venimos comiendo como en la cárcel. Arroz y latas".

El chef contestó de forma repudiable y después borró el mensaje: "Andá a limpiar la plaza mañana mugrienta, y tira cohetes y festeja, subnormal".

En agosto del año pasado también quedó en el centro del debate cuando se filtraron audios suyos maltratando a empleados de la cocina de Casa Rosada: “El depósito está para que a nosotros nos lleguen las cosas. Macri está para gobernar el país. Yo no lo veo a él preguntándome qué hacemos con las tasas de interés. Yo estoy para cocinar y ustedes están para proveernos a nosotros y siempre tenemos que cargar con los quilombos de ustedes así que muévanse y consigan lo que hay que conseguir”.

Ante la falta de respuesta, agregó: “¿Ustedes son idiotas? ¿Pueden responder los mensajes? ¿Porque tenemos que estar en vilo esperando que a ustedes se les cante el ojete dar una respuesta? ¿Pueden contestar rápido o tienen un problema que no conozco? Bueno, sí conozco los problemas que tienen pero son más acentuados aún. Me están tomando por estúpido, ¿quieren embarrar todo? ¿Encima no contestan? Se ponen mudos cuando se mandan todas las cagadas que se mandan”.