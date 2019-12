Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural, dijo que el sector agropecuario se siente "discriminado"

En el marco de la discusión por la actualización de las retenciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó que el sector agropecuario se siente "discriminado". De momento, el dirigente descartó cualquier tipo de protesta y afirmó se encuentran en un proceso de "diálogo".

Luego de haberse reunido con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, Pelegrina sostuvo: "Las primeras medidas siempre van dirigidas hacia nosotros, lo vemos como una manera de discriminar". Asimismo, remarcó que el sector agropecuario "no es el que posee los mayores ingresos".

"El impacto de la medida es verdadero, dejaremos de percibir U$S 1.800 millones", anticipó el titular de la SRA. Al ser consultado por su visión hacia el mediano plazo, añadió: "Con este esquema, el año que viene no vamos a poder sembrar, no vamos a tener productividad. No hay soporte para más retenciones".

Respecto a hipotéticas medidas de fuerza, Pelegrina adelantó: "Todavía no estamos en una instancia de reclamos de ese tipo. Estamos teniendo un buen diálogo con el ministro y trataremos de llegar a un consenso". Sin embargo, se encargó de diferenciarse de la nueva gestión: "Ellos gobiernan y dicen lo que tienen que hacer. No nos preguntaron y eso resta confianza".