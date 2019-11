El diputado nacional, Daniel Arroyo, habló sobre el plan Argentina contra el hambre que encabeza junto con Alberto Fernández y señaló que “a partir del 10 de diciembre tenemos que resolver el problema del hambre en la Argentina”.

Arroyo, a quien Alberto le pidió de manera pública que sea su ministro de Desarrollo Social afirmó que está para "acompañar" al presidente electo desde donde lo necesite. "Le creo mucho y creo que va a hacer un gran Gobierno”, enfatizó.

Asimismo habló de las tarjetas alimentarias que se proponen poner en funcionamiento a través de Argentina contra el hambre y anticipó que "no van a permitir sacar dinero, van a permitir comprar todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas”.

"La idea es acceder a la canasta básica y también apuntar a un esquema en torno a la producción de alimentos”, remarcó.

“Todos tienen que alcanzar la canasta básica”, agregó el dirigente. Además indicó que “vamos a hacer una política de seguimiento nutricional”.

Y señaló: “Vamos a trabajar sobre una base de 8 millones de personas. Las tarjetas alimentarias se van a entregar entre 1.800.000 o 2 millones de personas en esa modalidad y habrá otras modalidades para el resto de esos 8 millones”.

“Que no haya hambre en Argentina no puede ser un debate. Es una regla. Es fundamental organizar un sistema masivo de créditos no bancarios para promover el trabajo, asociarlo a los planes sociales y fomentar el desendeudamiento de la gente”, completó.