Dady Brieva contó qué objetos tiene de Juan Domingo Perón en su casa

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Dady Brieva sorprendió a todos. En un recorrido por la intimidad de su casa, contó qué objetos tiene de Juan Domingo Perón y cuáles conserva de otros momentos históricos.

El conductor de Volver Mejores (El Destape Radio), se refirió primero a un cuadro que conserva en un ambiente de su hogar, en el que aparece su rostro junto al del expresidente y Evita Duarte. "Me lo dedicó una artista plástica hace muchísimos años y tiene alegría peronista", explicó.

"Hay tres esfinges de Evita hechas por Juan Carlos Pallarols. Una la tenía Cristina Kirchner en Casa Rosada, otro la tenía un sindicato y el otro me lo habían dado a mí. Era la cara de Evita fallecida, de donde tomaron la muestra para la réplica. Pero mi esposa no me dejó tenerla en casa así que la doné. Pero era mucho, era como tener los restos de Perón, eso es de Francisco De Narváez o del boludo ese que se fue a Estados Unidos, Matías Garfunkel. Me suena a: 'tengo plata y compro las manos de Perón', me dio cosa. Dije 'la verdad no soy digno te tener esto', así que lo compartí a un lugar donde pueda ser visto", aseguró.

También recordó que entre sus posesiones tiene una caja de música que suena con la marcha peronista. "Cuando Herminio Iglesias falleció, Carmen, su señora, me dejó unos libros y esa cajita que se la había regalado Perón en Puerta de Hierro", aseguró.

"Tengo una birome que dispara balines que era de José Ignacio Rucci", afirmó y agregó: "Yo tuve mucha relación en general con los gremios de esa época y pude compartir mucho, con Saúl Ubaldini y con varios. Iglesias me tenía un cariño muy grande".