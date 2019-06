D'Alessiogate: Claudio Bonadio se presentó en el expediente que tramita en Dolores

El juez Claudio Bonadio se presentó en el expediente que tramita en Dolores e investiga una red de espionaje ilegal. El magistrado le pidió a Alejo Ramos Padilla que le detalle cuál es la imputación que lo tiene como objeto en la causa y su par de Dolores le indicó que figura mencionado en diversos archivos, audios y testimonios que forman parte de la pesquisa, por lo que le manifestó su derecho a hacer todas las aclaraciones que considere pertinentes.

"Téngase por presentado a Claudio Bonadío en el expediente", notificó Ramos Padilla en un escrito al que tuvo acceso El Destape. El magistrado de Dolores detalló que el juez de Comodoro Py "ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades" y que "uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante, además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa". La información fue brindada en base al pedido expreso, hecho por el procesador de Cristina Kirchner, de saber cuál era la imputación por la que había sido notificado en la investigación.

Ramos Padilla advirtió que actualmente "sólo se consideró adecuado anoticiarlo (a Bonadio) a efectos de brindarle concretamente la posibilidad de ejercer los derechos que pone a su disposición el ordenamiento ritual" y "otorgarle las más amplias garantías, para que pueda formular en estas actuaciones las aclaraciones que entendiere necesarias a su derecho, participar y controlar la marcha del proceso, como así también sugerir las medidas de prueba que considere oportunas".

Como reveló El Destape, Bonadio es parte de la causa desde el primer día ya que la denuncia que dio inicio a la investigación, presentada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, era contra D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y el propio juez de Comodoro Py. "Fue en la salida del Balneario CR en Pinamar, donde D’Alessio me pidió el dinero, según manifestó, conforme lo acordado con Stornelli y me señaló con toda crudeza las consecuencias que para mí tendría no abonar dicha suma”, relató el denunciante.

Sobre Bonadio, el denunciante Etchebest planteó: “Yo le señalo (a D’Alessio) que no cuento con esa suma de dinero y D’Alessio me hace saber que es imposible reducir el monto solicitado porque una parte le corresponde al juez de la causa, Claudio Bonadio”. En otros casos similares al de Etchebest, como el de la familia Barreiro, se repitió el nombre de Bonadio, en boca de varios extorsionadores que ofrecían el servicio de influencia sobre el juez para mejorar perspectivas procesales.

Otras citaciones

Ramos Padilla también citó a declaración testimonial a Julieta Ciarmiello, quien figuraba como secretaria de Marcelo D'Alessio, para el próximo 15 de julio. El día siguiente deberá presentarse Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, después de que denunciaran que la familia camionera fue espiada.

El magistrado también resolvió citar a declaración testimonial a Aníbal Fernández para el próximo 10 de julio y al dirigente kirchnerista Roberto Porcaro para el día siguiente.