Cristina Kirchner y su hija vuelven de Cuba: emotivo mensaje de Florencia

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que volverá a la Argentina desde La Habana, Cuba, en compañía de Florencia quien estuvo siguiendo un tratamiento médico allí. La hija de la exmandataria aprovechó para despedirse de aquel país con un emotivo posteo en Instagram. "Me voy llorando", afirmó.

En unas horas más, regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 20, 2020

"Llegué acá con las piernas llenas de hematomas, dolores incesables. Pesando menos que el aire. Tan poco me movía y con tanto miedo lo hacía. Venía de ver médicos sin parar, pero La Cosa que me pasaba era nada. Molestias de nena para muchos profesionales. Llegué acá mirando mal a los médicos. Y me la fui dando-la mente-contra los cajones, porque después de mucho tiempo se me trataba como a una persona. Empezaron a aparecer los diagnósticos. Fue muy difícil todo. No puedo escribir lo que quiero acá, Instagram no me da espacio", arranca Florencia.

En otro tramo de la publicación, la joven perseguida por el circo judicial se mostró emocionada por todo lo que va a extrañar la patria cubana. "No sé cómo decirle gracias a este País. No existe gracias para tanta carne, tanta cosa. O gracias a mi madre, por venir a buscarme. Tampoco sé cómo decirlo. Extraño como una loca desatada, pero me voy llorando. Yo me apego, yo trato. Decía Kat M: tratar cada cosa con toda la justicia que pueda", afirmó, en el posteo acompañado por una foto de ella junto a su mamá.

El retorno se concretará a través de un vuelo de Cubana de Aviación, la línea de bandera de la isla, y si bien Cuba no es un país en riesgo por el coronavirus, la ex presidenta sostuvo que junto a su hija van a cumplir con el aislamiento preventivo. "Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", escribió Cristina en su Twitter oficial, donde también aprovechó para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba.

Esa Cuba de médicos y médicas que ejercen su vocación con compromiso, con un criterio profundamente humanista y que con diagnóstico preciso, por primera vez, le brindaron a Flor las herramientas que necesitan aquellos y aquellas que han perdido su salud. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 20, 2020

"Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva", escribe la vicepresidenta y sigue: "Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud", afirmó.

Si bien Cuba no es un país de riesgo, al llegar cumpliré con los 14 días de aislamiento. Sé que es una obviedad decirlo pero ya se sabe... a veces hay que aclarar hasta lo obvio. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 20, 2020

Para cerrar con su emotiva despedida, Florencia hizo referencia al contexto sociopolítico en el que abandonó Argentina y el contexto sociopolítico que la recibe. "Me fui de una Argentina sin ministerio de salud, regreso a una que lo tiene. Solo pienso en qué hubiese sucedido de haber esto ocurrido con el anterior gobierno. Llegaré, y por supuesto, estaré en casa. #GraciasCuba ♥️", finalizó.