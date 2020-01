Cristiano Rattazzi: “El primer mes de gobierno de Alberto Fernández fue brillante”

El presidente de FIAT Argentina Cristiano Rattazzi fue contundente sobre el comienzo de la gestión del nuevo mandatario argentino: “El primer mes de gobierno de Alberto Fernández fue brillante". El empresario fue un reconocido militante macrista y fiscal de Cambiemos en las elecciones de 2015, 2017 y 2019 y pese a ello salió a apoyar al presidente peronista. Además habló sobre los fallos de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

"¿Cómo ve el inicio del gobierno del presidente Alberto Fernández?", le preguntaron en una entrevista en Infobae. Rattazzi respondió: "A mí me sorprendieron positivamente. Me sorprendió positivamente que el ministro de economía, Martín Guzmán, y obviamente Alberto Fernández, estén convencidos de que no se puede vivir como lo hace la Argentina desde hace 70 años: con déficit fiscal continuo y solamente 5 años de superávit fiscal en los últimos 70 años. Hay que empezar a tener superávit y hacer bien las cuentas. Como bien se dijo, si esto es ajuste entonces tenemos que empezar a poner en orden las cuentas públicas". Y cerró: "Creo que fue brillante. Su primer mes de gobierno fue brillante en focalizar problemas. Todos pensaban que Guzmán iba a emitir, pero él dijo “acá no se emite, yo quiero controlar la inflación, quiero un país serio y quiero arreglar con los acreedores. Nada de hacer locuras”.

Agregó que "con las medidas que se tomaron, puede ser que estemos muy cerca de un superávit fiscal primario para el 2020, que es fundamental para tratar con los acreedores. Porque si a ellos les decís que, igual vas a seguir gastando por demás, te van a decir, “entonces, ¿por qué querés que te ayude?"

Sobre los aciertos y fallos que tuvo el gobierno de Macri, Rattazzi destacó: "El acierto fue que trató de razonar de una manera seria, como un país normal y serio. ¿En qué fallo? Pensó que iba a ser demasiado fácil, y no es para nada fácil en un país como la Argentina. Hay que recordar que, cuando asumió, dijo que íbamos a llegar a pobreza cero en cuatro años e inflación de un dígito: pero terminó con una pobreza altísima y una inflación de 45 o 50 por ciento. Pobreza cero era imposible, pero inflación de un dígito era muy posible. Probablemente, tendría que haber sido mucho más decidido. Cuando hay tarifas que son del 10 por ciento del valor que tenes que tener, no podes tardar 4 años para acercarte a su valor. Hay que ser un poco más rápido, duela lo que duela y hagas lo que hagas".

Por otra parte, habló del rol de Cristina Kirchner. "Me parece que Alberto tiene la lapicera en la mano: tiene la fuerza y la constancia para tratar de hacerlo y me parece que tiene idea de lo que tiene que hacer. Dice que es socialista y lo entiendo, pero Felipe González manejó una salida de España de una situación muy difícil siendo socialista, volviendo a ciertas reglas de funcionamiento de un mundo civilizado y exitoso en el mundo. Y no de otros países que no son exitosos. No podemos coquetear demasiado con los fracasados".

Sobre la industria automotriz en Argentina, el empresario de FIAT aseguró: "Está en fuertes problemas. A nivel mundial hay un cambio enorme en la industria, porque se va hacia la electrificación, el manejo autónomo... todo eso está viniendo. Además, Argentina quedó un poco afuera del mundo. Por eso, esperemos que el nuevo gobierno nos reinserte. El acuerdo con Europa podría hacernos entrar a jugar en el primer mundo. Así que, esperemos que siga adelante porque para la Argentina y para nuestro sector, el acuerdo con Europa es absolutamente necesario. Si dependemos solamente de Brasil, la Argentina no va a ningún lado".