Crisis económica: desde la UIA reconocen que van a tener que reabrir paritarias

El modelo económico y productivo del gobierno de Mauricio Macri destruyó la industria nacional en tres años y medio. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, denunció que la producción manufacturera fue “uno de los grandes perdedores del modelo” de Cambiemos

"La última suba en la industria fue 2011. Desde ese año a hasta ahora tuvimos una destrucción del 15% de la industria. Para levantar al 3% anual vamos a demorar más de 10 años”, describió el empresario en diálogo con radio La Red y remarcó que la actividad industrial "va a demorar más de diez años en levantarse".

En relación a los salarios, Acevedo advirtió que "se va tener que reabrir las paritarias" ya que el "poder adquisitivo ha caído muchísimo". En esa línea, planteó que hubo "mucha destrucción de valor en la industria", aunque aseguró que el país "tiene potencial para recomponerse".

LEA MÁS Salario mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno decretó un aumento por abajo de la inflación

"Nosotros acordamos diez puntos para el sector”, aclaró el titular de la UIA sobre la agenda presentada por los industriales a los candidatos y sostuvo que “con que los políticos acuerden y cumplan dos o tres puntos, como respetar los contratos y combatir la inflación, cambiaría la situación argentina de hoy".

Asimismo, aseveró: "Si empezamos a tener previsibilidad, con solamente decir no vamos a tener saltos de dólar. No se puede vivir con una devaluación del 30% de cada año y ese nivel de inflación. El problema de la Argentina es que hay una desconfianza atroz. No solo la gente de afuera, sino también los argentinos".

LEA MÁS Sica afirmó que tomaron las medidas para intentar llegar al balotaje

Para Acevedo, las consecuencias de esa desconfianza generan que haya "más de un PBI que estamos financiando afuera" y que representa la desaparición de unas 4.074 empresas industriales.

Además, interpretó que la crisis actual no parte de lo "económico o financiero", sino un "problema político que lo tienen que solucionar ellos", los candidatos.