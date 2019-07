Crisis de Macri: "Hay gente que antes venía a comprar pan y ahora viene a pedir comida”

El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste, Rodolfo Silva, advirtió sobre la caída del consumo per cápita de pan y reveló que "bajó el consumo de productos panificados, que son el 50 o 60% de caída que tuvieron las panaderías”.

En diálogo al programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio, el dirigente del sector indicó respecto al estudio de la Fundación de la Industria de Pan y Afines que dio como resultado que en la era Macri cerraron más de 150 panaderías y el consumo cayó entre 90 y 75 kilos por persona, que "a la gente le aumentó todo y el salario no aumentó nada”.

Asimismo, Silva relató: “Tengo una panadería en Morón. La luz me aumentó 10 veces, el gas me aumentó 15 veces. De gas me vino $50.000 y pagaba $4.000. Esa es la realidad”. Y puntualizó: “Tengo el pan entre $80 y $90, cuando asumió Macri lo tenía en $25".

LEA MÁS Desde que asumió Macri cayó un 17% el consumo de pan en Argentina

“La harina ahora está estable, pero la llevaron a $1.000 bolsa de 50 kilos. Ahora te la bajan 50 pesos y pretenden que todos bajen el pan por eso”, se quejó el panadero.

Y sentenció: “Siempre hubo chicos que venían a pedir comida. Pero ahora hay gente que antes venía a comprar y ahora viene a pedir comida”.