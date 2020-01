Crimen en Gesell: la repudiable carta de un periodista de TyC Sports haciéndose pasar por Fernándo Báez Sosa

El periodista de TyC Sports Juan Pablo Marrón protagonizó un bochornoso momento en las redes sociales. Es que escribió una carta simulando ser Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, y recibió decenas de comentarios lapidarios.

"Mamá. Me están dando patadas en la cabeza. Dejé de bailar y saltar. Intenté separar a los chicos que se estaban por pelear. Salí. Pero me vinieron a buscar. Me tiraron al piso. Y no paran de pegarme", comenzó la carta de Marrón, y prosiguió: "Te siento mamá. Tu alegría es la mía. Por cada nota. Por cada examen. Terminé el CBC en un año como te lo prometí. ¿Viste que valía la pena lograr la beca en la escuela?".

"No sabés lo que esperé estas vacaciones. Pero se me van los sueños. Los proyectos. Me los están robando. Cada vez que vean mi silla vacía en el aula piensen que estudian derecho para hacer justicia", continuó el periodista de TyC Sports, generando la ira de los lectores.

Hola. Lamento profundamente tu mala interpretación y la carga agresiva con la que te dirigís a mi persona. Mi texto intenta representar una manera de ponerse en el lugar del otro. Reclama conciencia. E intenta visibilizar el dolor. Hablar por una boca muerta es pedir justicia. — JP Marrón ️️️️⚽️🃏 (@JuanPabloMarron) January 22, 2020

Ante diferentes comentarios agraviando su posteo, Marrón sentenció: "Lamento profundamente tu mala interpretación y la carga agresiva con la que te dirigís a mi persona. Mi texto intenta representar una manera de ponerse en el lugar del otro. Reclama conciencia. E intenta visibilizar el dolor. Hablar por una boca muerta es pedir justicia".