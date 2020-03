Coronavirus en Argentina: ¿Sirven los barbijos y quiénes deben usarlos?

Tras el primer de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, la paranoia de la gente fue en aumento y una de las primeras consecuencias que trajo esto fue la falta de stock de barbijos y alcohol en gel en las farmacias, aunque, lo recomendable es que el barbijo lo usen las personas enfermas, no el resto.

Sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó la recomendaciones sobre cuándo es necesario usar barbijo y cuándo no. Afirma que si la persona está sana, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el Convi-19", también apunta que "lleve barbijo si tiene tos o estornudos" y por último advierte que "las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón".

Según precisó el doctor Jorge Lemus, ex ministro de Salud y especialista en epidemiología, el barbijo solo ofrece una sensación de seguridad para quien lo usa, no previene el contagio. Además, explicó que no sirve como medida de contención, sino que para prevenir el contagio hay que lavarse las manos y toser o estornudar en el ángulo interno del codo.

"El barbijo sólo lo tienen que usar las personas que están enfermas y en cuarentena en su casa", aseguró el ex funcionario a Clarín y subrayó que “sólo le sirve al que está enfermo, no es una medida de contención".

Por el contrario, las principales medidas de prevención, explicó Lemus, "son lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible, toser y estornudar en el ángulo interno del codo, y evitar el contacto con enfermos".