Conmoción: Se suicidó un actor de Friends a los 51 años

El actor Stan Kirsch murió a los 51 años en su casa de Los Ángeles. El artista se quitó la vida con una soga en el baño y fue encontrado por su esposa. Participó en Friends -como novio de Mónica (Courtney Cox)- y protagonizó Highlander: la serie.

Kirsch había comenzado en la actuación con apenas cuatro años, en algunos comerciales. Además de estas apariciones, había estudiado Ciencias Políticas en la Universidad de Duke. No obstante, su carrera como actor ocupó el centro de su vida.

En su trayectoria se destaca Ethan en la famosa sitcom Friends, un joven que enamoraba a Mónica Geller, y Richie Ryan, en la adaptación televisiva de Highlander que duró seis temporadas (1992-1997). El actor también participó durante cinco temporadas de JAG: Justicia Naval, donde interpretó al teniente Ferrari.

Stan Kirsch fue hallado por Kristyn Green, su mujer, quien lo encontró colgado en el baño. La policía y el cuerpo médico que fue hasta la escena declararon la muerte del actor. Todavía no se brindó ningún comunicado o explicación sobre los motivos que lo habrían llevado a cometer una decisión tan drástica. Su esposa desconoció la existencia de problemas de salud o de depresión, que pudieran haberlo llevado a su sorpresivo deceso.

Luego de la filtración de la noticia, decenas de admiradores lo despidieron por redes sociales y le enviaron mensajes de condolencia a la familia. “No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes”, sostuvo Kristyn Green desde su cuenta de Facebook.