Una nueva muerte por coronavirus impacta a España y a todo el mundo del fútbol: Lorenzo Sanz, quien fue presidente de Real Madrid entre 1995 y 2000, falleció este sábado infectado por la pandemia. La triste noticia fue informada por su hijo a través de las redes sociales.

“Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo”, manifestó Lorenzo (llamado igual que su padre), mediante Twitter.

Según su descendiente, Sanz no quiso acudir al hospital apenas comenzó con los síntomas para ser solidario y no colapsar las unidades sanitarias: “Estuvo varios días en casa por solidaridad, porque se veía por fiebre pero había que esperar más síntomas. Cuando fue al hospital, lo ingresaron ya con una neumonía bilateral. Ha aguantado ocho días, no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba el aire y se encontraba peor”.

Junto a él, Real Madrid alcanzó la UEFA Champions League en dos ocasiones: la primera de ellas fue en 1998, luego de 32 años de sequía y venciendo a Juventus en el partido decisivo. La siguiente fue en el año 2000, y tras este suceso decidió adelantar las elecciones por una compleja situación institucional del 'Merengue'. Allí fue sucedido por Florentino Pérez, quien lo venció en los comicios y sigue siendo el presidente hasta el día de hoy.