Con una cámara oculta, desnudan la operación de Jorge Lanata y Cambiemos contra Victoria Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz acumula características que parecen incomodar a Cambiemos: candidata a intendenta de La Plata, esposa del exsecretario de Medios de Néstor Kirchner, José 'Pepe' Albistur, y amiga personal del precandidato a presidente, Alberto Fernández. Y esta sumatoria de definiciones que la conciben atribuye el ensañamiento del oficialismo político y mediático con su persona con múltiples operaciones mediáticas para desprestigiarla y que esta mañana llegarán a la Justicia.

"Vamos a denunciar a Martín Musciati, persona que se desempeñaba como secretario de Comunicaciones de Julio Garro, mano derecha del intendente, que tiene un despacho contiguo al intendente. El día viernes logramos grabarlo en una cámara oculta donde desbaratamos el intento de una construcción de una bomba mediática para desprestigiarme, que soy candidata a intendenta de La Plata y una férrea opositora al gobierno de Cambiemos", describe la concejal.

No es la primera ocasión en la que el mediático periodista apunta contra la candidata: "El domingo pasado, ponen en el programa de Lanata un fragmento de un video mío sacado de contexto y dicen: Tolosa Paz dice que los pobres no piensan. Y ponen un fragmento mío para tratar de hacer una bomba de humo. Eso me dio la pauta de que algo estaba pasando y que Garro quería desprestigiarme, no solo localmente, sino ahora con Lanata".

La última operación para desprestigiarla comenzó el pasado miércoles, cuando Musciati se presentó el miércoles en la casa de una trabajadora municipal para tratar de sacar un denuncia contra la concejal sobre "una posible estafa de una denuncia que no existe". Al parecer no salió bien la maniobra y la mujer se dio cuenta de la trama, por lo que "volvieron el jueves a insistirle sobre el tema, a prometerle mejoras en las condiciones de trabajo".

En este hilo voy a contar como la mano derecha del intendente @JulioGarro, @MartinMusciatti (Secretario de Medios), extorsionó a una vecina de #ArturoSeguí para que me acusara de algo que no sucedió, y así quitarme de la carrera por la intendencia de la ciudad de #LaPlata. pic.twitter.com/ZUWcbs5VSL — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) 8 de junio de 2019

Tras esta serie de visitas, la empleada municipal avisó a la candidata y decidieron hacer una cámara oculta. El video muestra al secretario de Medios del municipio de La Plata, Martín Musciatti, mientras presiona a una vecina del barrio Arturo Seguí para que desprestigie a la concejal en el programa de Jorge Lanata y en medios locales. Luego, el material fue publicado en las redes sociales para dejar asentada la extorsión y hoy llegará la denuncia la Justicia.

"Estas operaciones son una forma de pegarme a mi, a Pepe y a Alberto. De todas formas es ganancia para Lanata, Cambiemos, y Julio Garro", analiza Tolosa Paz, y cuenta que cuando Alberto Fernández le mandó un saludo público "eso rebotó mucho en la ciudad de La Plata. Si faltaba algo para que Victoria se convalide como la candidata a intendenta, se suma su cercanía con Alberto y ellos lo ven como un riesgo".