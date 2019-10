Cepo al dólar: el Banco Central anunció una nueva normativa para controlar la compra de divisas

Las restricciones a la compra de dólares no paran y ahora el Banco Central (BCRA) aprobó la creación de un sistema online para que bancos y entidades financieras que venden divisas puedan corroborar en tiempo real si una persona compró o no los U$S 10.000 autorizados a adquirir por mes.

El objetivo plantea mejorar la eficiencia para identificar las ventas y evitar duplicaciones, como la lista de 29 páginas que publicó el Central con nombres, DNI y CUIT de supuestos infractores. Además, la norma establece que si el ahorrista está mal incluido en la nómina, por medio del banco pueda hacer el reclamo correspondiente ante la Superintedencia de Entidades Financieras.

MÁS INFO Macri usó dinero del FMI para pagar parte de la deuda

“Periódicamente el Banco Central informará a las entidades autorizadas a operar en cambios el número de clave de identificación tributaria de las personas humanas que ya han alcanzado en ese mes calendario los límites previstos en la normativa vigente para la compra de moneda extranjera en el punto 6 de la Comunicación “A” 6770 o que los hayan excedido en el mes calendario anterior”, detalló la normativa.

El BCRA había difundido la lista de las personas que se excedieron en la compra mensual de dólares y anticipado que no podrán realizar nuevas compras de divisas sin previa autorización, además de iniciar sumarios que podrían llegar a la Justicia si se comprobaba el delito.