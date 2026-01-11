Energía y tarifas: el Gobierno de La Rioja despliega acciones para garantizar el acceso a los subsidios

En el marco del ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional, desde Nación se lanzó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica los subsidios de los servicios de energía eléctrica y gas en todo el país, inclusive La Rioja. Esta medida alcanza gas natural por red, gas propano indiluido y garrafas de gas licuado de hasta 10 kilos.

La política fue oficializada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, y da inicio a que se redefinan los subsidios energéticos de jurisdicción nacional tanto en los criterios de acceso y exclusión como los porcentajes de asistencia para los beneficiarios.

Qué sucede en la provincia

La medida generó preocupación en La Rioja donde las altas temperaturas obligan un consumo mayor en electricidad. "El Estado nacional subsidiará el 50% del valor energético solo hasta 300 kWh mensuales en verano y 150 kWh en otoño y primavera, y todo lo que supere ese tope se abonará a precio de mercado", detalló Remo Bolognesi, titular del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP), a diálogo de Medios Provincia.

En ese mismo sentido, Bolognesi afirmó que el excedente de esos 300 kW el usuario deberá abonarlo como tarifa plena. “En La Rioja, una familia promedio ronda entre los 450 y 600 kW de consumo. Con lo cual, estamos hablando que 250 o 300 kW como mínimo se van a pagar sin subsidio”, detalló.

Con respecto al impacto en las facturas riojanas, el funcionario advirtió que la nueva modalidad se traducirá en boletas más caras que llegarán en febrero de 2026: “Va a haber un impacto en el bolsillo de toda la sociedad”.

Ante este escenario, la Provincia intentará negociar una excepción basada en la zona bioclimática, tal como se hizo en ocasiones anteriores. “Vamos a volver a plasmar el pedido para que se sume ese mínimo de 300 a 450 kW, fundamentado en las altas temperaturas de nuestra región”, aunque reconoció que la decisión final dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales.

Cómo sumarse al SEF y acceder a los subsidios unificados

Las personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar nuevamente el trámite, ya que los datos migran automáticamente al nuevo registro con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Es importante destacar que los antiguos beneficiarios del Programa Hogar, los usuarios de la Tarifa Social de gas y quienes utilizan garrafas deberán registrarse en el nuevo sistema para continuar con la asistencia. Los usuarios pueden inscribirse en las páginas oficiales.

Los interesados en inscribirse deberán tener a mano: el número de medidor o de cliente/servicio, el DNI vigente de todos los miembros del hogar, el CUIL de quienes tengan más de 18 años, una dirección de correo electrónico y un registro de los ingresos familiares y los servicios que utilizan.

Nuevo esquema: los hogares con subsidios y sin subsidios

La nueva normativa elimina el anterior esquema de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y unifica a todos los beneficiarios bajo una única categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia.

Según el régimen oficializado por el gobierno, ahora solo existen dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El objetivo de esta medida, según el Decreto 943/2025, es trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, fomentar la eficiencia energética y garantizar que los hogares vulnerables continúen teniendo acceso al consumo mínimo indispensable de electricidad, gas por redes y gas envasado.

Podrán acceder a la asistencia social los hogares cuyos ingresos netos totales de todos sus integrantes no superen tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, estimadas en $3.771.987, de acuerdo con los datos del Indec de noviembre de 2025.