Las papas rosti son una opción ideal para sumar a una picada, ya que resultan sabrosas, crocantes y muy rendidoras. Su origen es simple y su presentación suele conquistar a todos, lo que las convierte en una alternativa perfecta para compartir en reuniones informales, juntadas con amigos o encuentros familiares. Además, se pueden servir en porciones pequeñas, lo que las hace prácticas para comer con la mano.
Una de las grandes ventajas de las papas rosti es que se preparan de manera muy fácil y rápida. Con pocos ingredientes básicos, principalmente papa rallada, sal y algún tipo de grasa para cocinarlas, se logra un resultado delicioso. No requieren técnicas complejas ni largos tiempos de cocción, por lo que son ideales incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.
Otro punto a favor es su versatilidad a la hora de acompañarlas: las papas rosti combinan muy bien con distintos dips, como mayonesa casera, alioli, queso crema con hierbas, salsas agridulces o incluso guacamole. Estas combinaciones permiten adaptarlas a diferentes gustos y ocasiones, haciendo que un plato simple se transforme en una propuesta variada y siempre tentadora.
Receta completa de papas rosti
Ingredientes
-
4 papas grandes
-
Sal y pimienta a gusto
-
1 cucharada de manteca
-
1 cucharada de aceite (opcional)
Paso a paso
-
Lavar bien las papas y, si se desea, pelarlas.
-
Rallarlas con rallador grueso y colocarlas en un repasador limpio.
-
Exprimir muy bien para retirar todo el exceso de líquido.
-
Pasar las papas ralladas a un bowl y condimentar con sal y pimienta.
-
Calentar una sartén amplia a fuego medio con la manteca y el aceite.
-
Colocar las papas ralladas formando una capa pareja, presionando con una espátula para compactarlas.
-
Cocinar durante 6-8 minutos hasta que la base esté bien dorada y crocante.
-
Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado otros 6-8 minutos.
-
Retirar cuando esté bien dorada por fuera y tierna por dentro.