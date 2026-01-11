Las papas rosti van perfecto en una picada de domingo.

Las papas rosti son una opción ideal para sumar a una picada, ya que resultan sabrosas, crocantes y muy rendidoras. Su origen es simple y su presentación suele conquistar a todos, lo que las convierte en una alternativa perfecta para compartir en reuniones informales, juntadas con amigos o encuentros familiares. Además, se pueden servir en porciones pequeñas, lo que las hace prácticas para comer con la mano.

Una de las grandes ventajas de las papas rosti es que se preparan de manera muy fácil y rápida. Con pocos ingredientes básicos, principalmente papa rallada, sal y algún tipo de grasa para cocinarlas, se logra un resultado delicioso. No requieren técnicas complejas ni largos tiempos de cocción, por lo que son ideales incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.

Otro punto a favor es su versatilidad a la hora de acompañarlas: las papas rosti combinan muy bien con distintos dips, como mayonesa casera, alioli, queso crema con hierbas, salsas agridulces o incluso guacamole. Estas combinaciones permiten adaptarlas a diferentes gustos y ocasiones, haciendo que un plato simple se transforme en una propuesta variada y siempre tentadora.

Receta completa de papas rosti

Ingredientes

4 papas grandes

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de manteca

1 cucharada de aceite (opcional)

Papas fritas.

Paso a paso