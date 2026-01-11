Seguridad Nacional EEUU enviará cientos de agentes más a Minnesota, según Noem

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. patrullan en Minneapolis

Por Julia Harte y ‍Matt Tracy y Curtis Williams

11 ene (Reuters) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a enviar "cientos" de agentes más ‍a Minnesota un día después ⁠de que decenas de miles de personas marcharan por Minneapolis para protestar por el tiroteo mortal de una mujer a manos de un agente de inmigración, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones emitidas el domingo.

Los agentes se desplegarán el domingo y el lunes para reforzar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla ‌Fronteriza que ya se encuentran en Minnesota, dijo Noem ⁠en el programa "Sunday Morning Futures" de ⁠Fox News. Unos 2.000 agentes federales ya han sido enviados a la zona de Minneapolis-St. Paul, en lo que el DHS ha ‍calificado como la mayor operación de su historia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los nuevos despliegues estaban programados para comenzar incluso cuando más ⁠de 1.000 manifestaciones estaban previstas en ‌todo el país este fin de semana para protestar contra el impulso de deportación del gobierno federal y el tiroteo mortal del miércoles contra Renee Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE.

Funcionarios de Minnesota han calificado el tiroteo de injustificado, ‌señalando un ‌vídeo de un transeúnte que, según ellos, mostraba el vehículo de Good alejándose del agente cuando éste disparó.

Noem y otros funcionarios estadounidenses han mantenido que el agente actuó en defensa propia porque Good, voluntaria de una red comunitaria ​que vigila y graba las operaciones del ICE en Minneapolis, condujo hacia delante en dirección al agente que luego le disparó, después de que otro agente se hubiera acercado al lado del conductor y le hubiera dicho que saliera del coche.

En otra comparecencia el domingo en el programa "State of the Union" de la CNN, Noem dijo que ‍otras imágenes de vídeo mostraban a Good protestando contra agentes del ICE en otros lugares el miércoles por la mañana, pero no dijo si se harían públicas o cuándo.

El viernes, las autoridades de Minnesota informaron de que estaban abriendo su propia investigación penal sobre el ​incidente, después de que algunos agentes de la ley del estado dijeran que el FBI se negaba a cooperar con los investigadores estatales.

El ​Zar de Seguridad Fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo en "Fox News Sunday" que quería dejar que la investigación se ⁠desarrollara, pero que "realmente cree[s] que ese oficial pensó que su vida estaba en peligro para tomar esa acción".

(Reportaje de Matt Tracy, Curtis Williams y Julia Harte; Edición de Sergio Non y Bill Berkrot,)