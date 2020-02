Caso Pablo Rago: pericias psicológicas por abuso dieron negativo

Pablo Rago fue imputado en la causa por “abuso sexual” que inició a mediados de diciembre Érica Basile por un supuesto hecho sucedido en 2015. Como estaba previsto, se realizaron las pericias psicológicas a la denunciante y el abogado de Érica, Alejandro Cipolla confirmó que dieron negativo. "Es cierto, lo acaba de informar el perito", admitió Cipolla desde Tribunales.

Anteriormente, el letrado había dicho que "si las pericias son positivas se pedirá prisión inmediata". En las próximas horas se determinará qué pasará con la acusación y Cipolla evaluará su renuncia al expediente.

La pericia indicó que no hay indicios de abuso sexual ni de maltrato familiar. Igualmente, el perito psicólogo de Basile, Alejandro Lafitte, comentó que hubo muchos puntos oscuros en la investigación dado que Basile no se encuentra bien psicológicamente y manifestó: "Por secreto profesional no puedo revelar pero he firmado en disconformidad el resultado de la pericia porque quedan muchas cosas para estudiar e investigar".

En su momento, la denunciante habló a los medios y reveló que, desde que acusó al actor en la Justicia, tiene ataques de pánico: “Me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”.